Кемерово, , 15:48 — REGNUM

Десять лучших горняков и бригадиров «Кузбассразрезугля» — победители и призёры шахтерского года — получили по автомобилю ко Дню шахтёра, сообщает 23 августа пресс-служба Уральской горно-металлургической компании (УГМК).

Торжественные чествования лучших работников и ветеранов прошли в преддверии главного профессионального праздника. В этом году они также были посвящены 55-летию угольной компании.

«За 55 лет горняками «Кузбассразрезугля» добыт 1 миллиард 800 миллионов тонн угля. Это огромная цифра, за которой стоит очень сложный инженерный, технический, интеллектуальный труд людей», — сказал генеральный директор УГМК Андрей Козицын во время торжественного приёма по случаю праздника.

Отмечается, что кроме автомобилей, все награжденные коллективы получили кубки, дипломы, денежные премии и памятные подарки. Всего компания вручила почти тысячу государственных, областных, ведомственных и корпоративных наград.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего в честь Дня шахтера в Кемерове пройдёт более 30 спортивных и праздничных мероприятий, в частности будет открыт новый арт-объект «Сердце шахтёра». На охрану правопорядка в этот день силовые службы направили более 1000 человек.

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