Киев, 23 августа 2019, 15:50 — REGNUM
Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) проверят возможную причастность сотрудников СБУ к побегу подозреваемого в наркоторговле гражданина США и Израиля Амоса Дов Сильвера, написал глава ГБР Роман Труба 23 августа на своём telegram-канале.
Напомним, во время высылки с Украины в Израиль в аэропорту Борисполь от сотрудников СБУ убежал подозреваемый.
Как сообщало ИА REGNUM, позже Амос Дов Сильвер был задержан в одной из областей Украины, и депортирован в Израиль.
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