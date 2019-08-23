Киев, , 15:50 — REGNUM

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) проверят возможную причастность сотрудников СБУ к побегу подозреваемого в наркоторговле гражданина США и Израиля Амоса Дов Сильвера, написал глава ГБР Роман Труба 23 августа на своём telegram-канале.

«Наши специалисты сегодня допрашивают причастных лиц с применением полиграфа. В ГБР работают профессиональные полиграфологи, которых мы привлекаем для установления фактов по уголовным производствах», — рассказал он.

Напомним, во время высылки с Украины в Израиль в аэропорту Борисполь от сотрудников СБУ убежал подозреваемый.

Как сообщало ИА REGNUM, позже Амос Дов Сильвер был задержан в одной из областей Украины, и депортирован в Израиль.

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