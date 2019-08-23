Майкоп, , 16:08 — REGNUM

За сокрытие части доходов и имущества в Адыгее уволен со службы высокопоставленный полицейский — заместитель командира взвода ППС по Красногвардейскому району республики. Его попытка восстановиться на работе через суд не увенчалась успехом, сообщили ИА REGNUM 23 августа в пресс-службе региональной прокуратуры.

Надзорный орган также заинтересовался пунктом декларации о расходах уволенного полицейского о покупке автомобиля Land Rover Range Rover за 1,8 млн рублей. Установлено, что стоимость иномарки превышает совокупный доход всей его семьи за последние три года.

«В связи с неподтверждением легальности происхождения денежных средств, использованных на приобретение дорогостоящего автомобиля, Красногвардейским районным судом удовлетворено заявление прокуратуры, и с бывшего сотрудника полиции в доход государства взыскана данная сумма», — отметили в прокуратуре.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге за сокрытие дорогой недвижимости, а также в связи с подозрением на получение крупной взятки был уволен начальник отдела противодействия коррупции городского управления МВД.