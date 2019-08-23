Калуга, , 15:38 — REGNUM

В Калужской области пресечена деятельность религиозно-экстремистской ячейки, осуществлявшей ресурсное обеспечение международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 23 августа сообщили в Центре общественных связей корреспонденту ИА REGNUM в управлении федеральной службы безопасности России .

Деятельность экстремистов была прекращена сотрудниками ФСБ при силовой поддержке Росгвардии в рамках возбужденного уголовного дела. Преступная группа состояла из шести уроженцев государств Туркестана. По указанию эмиссаров МТО ими осуществлялись сбор и переправка денежных средств в Сирию для финансирования террористической деятельности.

В настоящее время правоохранительными органами проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.