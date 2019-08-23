Октябрьский район, , 15:34 — REGNUM

В ближайшие два года медицина в Калмыкии может стать рентабельной. Об этом в ходе поездки врио главы республики Бату Хасикова в Октябрьский район сообщил и.о. министра здравоохранения РК Юрий Кикенов.

«Мы уже в этом году по межтерриториальным расчетам на сегодня сократили на 411 млн рублей, то есть деньги нашего ФОМСа уходят меньше за пределы республики, остаются в своей системе, поэтому в течение 1,5−2 лет, если будем продолжать работать в таком режиме, получится полностью вывести медицину на рентабельный уровень», — цитирует РИА «Калмыкия» Кикенова.

Вместе с тем, как отмечалось в ходе поездки, сегодня кредиторская задолженность Октябрьской районной больницы составляет 12 млн рублей. Выход — либо увеличение тарифов на стоимость медуслуг, либо сокращение сотрудников.

«Сокращение мы допустить не можем, поэтому по бюджету 2019 года будем защищать бюджет ФОМСа с гораздо большими показателями», — добавил глава минздрава.