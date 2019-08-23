Нальчик, , 15:28 — REGNUM

Двое жителей Волгограда задержаны по подозрению в дистанционном мошенничестве. На территории Кабардино-Балкарии 26-летний мужчина и 24-летняя женщина совершили 15 хищений денежных средств граждан с банковских карт. По данным МВД по республике, похищенные средства они поехали тратить в Крым, где их и задержали.

Первой о факте хищения сообщила в полицию 54-летняя жительница КБР.

«Она заявила, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и, введя женщину в заблуждение, под предлогом выгодных финансовых предложений, завладел ее персональными данными», — говорится в сообщении МВД.

Обманом мошенник похитил более 30 тыс. рублей. При расследовании данного преступления полицейские выявили еще 14 аналогичных фактов. В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД, на прошедшей неделе жертвами дистанционных мошенников стали пятеро жителей Кабардино-Балкарии. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Мошенники разыскиваются.