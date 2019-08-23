Москва, , 15:28 — REGNUM

ГУП «Московский метрополитен» получит в аренду землю для строительства отрезка Коммунарской линии. Об этом 23 августа сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Решение принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) Москвы. Речь идёт об участке от будущей станции «Улица Новаторов» на Большой кольцевой линии (БКЛ) до станции «Коммунарка».

Как рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, новый отрезок ветки метрополитена улучшит транспортное обслуживание столичных районов Проспект Вернадского, Обручевский, Коньково, Теплый Стан и поселения Мосрентген.

Ранее в столице начали строить южный участок Коммунарской линии метро до города Троицка в Новой Москве.

Также в планах есть северный маршрут, продлевающий линию в центр города. Именно эта часть перспективной Коммунарской линии встретила наибольшее сопротивление граждан, которые считают, что на текущий момент транспортная инфраструктура в их районе соответствует потребностям, а новые проекты не только избыточны, но и несут в себе различные угрозы. Например, добавят дискомфорт из-за строительных работ.