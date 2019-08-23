Кропивницкий, Украина, , 15:26 — REGNUM

В областной больнице Кировограда (переименован в Кропивницкий) опровергли информацию о смерти мужчины, пострадавшего во время покушения на адвоката Александра Иванова. Об этом сообщил 23 августа местный ресурс «Гречка».

"При поступлении состояние больного было средней тяжести, связано это с полученным огнестрельным ранением верхней правой конечности и также у больного есть сопутствующие заболевания. Сейчас не возникает никаких сомнений относительно прогноза жизни», — рассказал заведующий травматологическим отделением больницы.

В данный момент мужчина проходит курс восстановительного лечения.

Как передавало ИА REGNUM, 22 июня адвокат Иванов был убит автоматной очередью в одном из кафе Кировограда. Позже появилась информация, что в больнице скончался мужчина, с которым он разговаривал в момент покушения.

Читайте ранее в этом сюжете: Появились подробности убийства украинского адвоката в Кировограде