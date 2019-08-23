Кропивницкий, Украина, 23 августа 2019, 15:26 — REGNUM
В областной больнице Кировограда (переименован в Кропивницкий) опровергли информацию о смерти мужчины, пострадавшего во время покушения на адвоката Александра Иванова. Об этом сообщил 23 августа местный ресурс «Гречка».
В данный момент мужчина проходит курс восстановительного лечения.
Как передавало ИА REGNUM, 22 июня адвокат Иванов был убит автоматной очередью в одном из кафе Кировограда. Позже появилась информация, что в больнице скончался мужчина, с которым он разговаривал в момент покушения.
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