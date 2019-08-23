Москва, , 15:21 — REGNUM

В России на удочку телефонных мошенников хоть раз попадался каждый третий житель страны. При этом почти каждый десятый терял из-за действий злоумышленников крупную сумму денег. Таковы результаты опроса, проведённого компанией OMI по заказу «Лаборатории Касперского».

Телефонный мошенник

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При этом обращаться в правоохранительные органы по факту мошенничества пострадавшие не торопятся. Заявления в полицию писали только 4% опрошенных.

Отмечается, что половина респондентов (51%) в случае, когда видит на экране телефона незнакомый номер, просто не отвечает на звонок. 17% абонентов используют специализированное программное устройство для защиты от спама и мошенничества, а 37% — встроенные средства телефона, например чёрные списки.

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Опрос проводился в июне 2019 года, в нем приняла участие тысяча граждан России.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2019 года злоумышленники нашли новый способ обмана клиентов Сбербанка. Мошенники звонили гражданам с телефонов, номера которых определяются как сбербанковские и указаны на обратной стороне банковской карты. Потенциальную жертву мошенники, действуя от лица банка, пытаются предупредить о якобы сомнительной попытке списания средств с карты.

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