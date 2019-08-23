Тверь, , 15:14 — REGNUM

Памятник «Пожарным и спасателям» торжественно открыт в Твери 23 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. В церемонии открытия приняли участие губернатор Игорь Руденя, заместитель главы МЧС России Илья Денисов, председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев, начальник ГУ МЧС России по Тверской области Арсен Григорян, руководители областных силовых ведомств, личный состав регионального МЧС, ветераны пожарно-спасательной службы, жители города.

Памятник пожарным в Твери Пресс-служба правительства Тверской области

«Тверская земля внесла важный вклад в становление пожарного дела в нашей стране. Сегодня тверские спасатели и пожарные с честью продолжают традиции предшественников. Ежегодно, благодаря вашему профессионализму, удаётся спасти от огня более тысячи человек. Памятник, который мы открываем сегодня, символизирует именно эту главную задачу пожарных — спасение человеческих жизней», — отметил Игорь Руденя.

Скульптура из бронзы, изображающая пожарного с ребенком в пожарном шлеме, с надписью «Мужеству и отваге пожарных, спасателей МЧС России посвящается…» установлена на Пожарной площади — в историческом центре Твери. Именно на этом месте располагалась первая профессиональная пожарная часть города, созданная в 1903 году. Сквер, в котором находится памятник, благоустроен: сделаны пешеходные дорожки, проведены работы и озеленению, установлено дополнительное освещение, установлена детская площадка, стилизованная под городок юного спасателя.

Глава региона отметил, что памятник станет символом благодарности пожарным и спасателям всей страны, послужит патриотическому воспитанию молодёжи. Площадь рядом с памятником станет местом проведения торжественных церемоний принятия присяги сотрудниками МЧС России, чествования ветеранов пожарной охраны.