Волгоград, , 15:05 — REGNUM

Будущие спецназовцы прошли курс военной подготовки на полигоне Прудбой Южного военного округа в Волгоградской области. Занятия проходили в рамках сборов допризывной молодёжи к прохождению военной службы в частях специального назначения. Об этом рассказали 23 августа в пресс-службе Министерства обороны России.

Учения Пресс-служба Министерства обороны РФ

Школьников обучали разведчики соединения ЮВО и ветераны подразделений спецназа. На полигоне в течение недели они проходили занятия по огневой, тактико-специальной, инженерной подготовке, минно-взрывному делу и военной топографии. 20 ребят освоили элементы ведения разведывательных и засадных действий, снайперской маскировки, приёмов рукопашного и ножевого боя. Военные специалисты оценили нервно-психическую устойчивость подростков, эти данные потом используют для определения уровня годности службы в частях специального назначения.

По данным Минобороны за шесть лет на полигоне Прудбой было подготовлено уже 200 будущих спецназовцев.