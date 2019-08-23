Москва, , 15:05 — REGNUM

Рабочая группа Госдумы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан в начале сентября обсудит с участием Минздрава проблему регистрации лекарственных препаратов. Об этом журналистам заявил первый замглавы фракции в Госдуме Андрей Исаев («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM23 августа.

Он напомнил, что последнее время участились претензии правоохранительных органов к матерям больных детей, которые заказывают иностранные лекарства, не имеющие регистрации в РФ. При этом уголовные дела либо вообще не возбуждались, либо закрывались после проверки.

«Подобные ситуации в будущем необходимо исключить. Кроме того, необходимо в кратчайшие сроки рассмотреть разработанный межведомственной рабочей группой законопроект о возможности государства в случае необходимости осуществлять закупки без учета мнения правообладателя с последующей выплатой компенсации», — заявил Исаев.

Ранее правительство уже поручило Минздраву вместе с регионами РФ изучить, какие потребности в незарегистрированных в РФ психотропных препаратах есть сегодня среди граждан РФ. Так, к концу октября правительство планирует обеспечить ввоз порядка 10 тыс. упаковок иностранных лекарств, которые должны обеспечить лечением нуждающихся в них детей.