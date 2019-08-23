Москва, , 14:54 — REGNUM

Уголовное дело гражданина США Пола Уилана, которого обвиняют в шпионаже против России, в администрации президента РФ комментировать отказались.

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«Это не в администрацию президента», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля заявил, что не располагает информацией по этому вопросу.

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Как сообщало ИА REGNUM, гражданин США Пол Уилан был задержан в конце декабря 2018 года в Москве по подозрению в шпионаже против России. Он приехал в Москву на свадьбу к своему другу, который женился на российской гражданке. В отеле «Метрополь» в центре столицы, где остановился Уилан, ему был передан секретный список сотрудников одной из российских спецслужб. Через пять минут после передачи иностранец был задержан сотрудниками ФСБ.

В ходе разбирательства было установлено, что помимо американского гражданства, Уилан также является подданным Великобритании и гражданином Ирландии и Канады. В тюрьме Уилана посетил посол США в Москве Джон Хантсман. Своей вины Уилан не признаёт. По российским законам ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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