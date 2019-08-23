Вашингтон, , 14:48 — REGNUM

В известной игре-«песочнице» Minecraft: Java Edition появились ульи с пчелами, соты и другие сопутствующие предметы. Ролик с демонстрацией нововведения опубликовал 22 августа портал Windows Central Gaming.

https://twitter.com/WCGamingTweets/status/1164573206252048384

Сборка игры под номером 19W34A уже доступна для скачивания. Издание отмечает, что пчелы получились очень «милыми», а механика «пчелиного» дополнения «глубока и разнобразна». Например, если насекомое ужалит игрока, оно оставит в нем свое жало и в итоге умрет, ничего не оставив после себя. Разводить пчел можно при помощи цветов, они помогают игроку выращивать урожай и после сбора пыльцы возвращаются в улей.

Если пчела не может найти нектар, она на какое-то время вернется домой. При этом виртуальные насекомые любят делиться информацией о местах сбора, где растут их любимые цветы, с другими пчелами.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Институт развития интернета (ИРИ) предложил ввести в школьную программу факультативные занятия по видеоиграм. Игра Minecraft также вошла в список игр, которые организация представила в письме, направленном в Министерство просвещения РФ.

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