Жуковский, Московская область, , 14:47 — REGNUM

В Московской области демонтируют корпус самолёта А321 «Уральских авиалиний», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Специалисты разрезают воздушное судно на части, уже отпилили крылья и нос. Работы продолжаются. Ранее стало известно, что лайнер ремонтировать не будут, он подлежит утилизации. Следственные действия в самолёте завершены.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа рано утром самолёт А321 «Уральских авиалиний» совершил жёсткую посадку в кукурузном поле неподалёку от аэропорта «Жуковский». Причиной стало столкновение со стаей чаек, в результате которого были повреждены оба двигателя.