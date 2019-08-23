Уфа, , 14:46 — REGNUM

Более 20 видов лучших сыров, производимых в Башкирии, будет представлено на ежегодном семейном фестивале «Молочная страна — 2019» в Уфе. Об этом 23 августа сообщили в пресс-службе Госкомторговли Башкирии.

На фестивале, который пройдет в Уфе 24 августа 2019 года на площади им. Салавата Юлаева, будет организована «сырная лавка», на которой 11 предприятий Башкирии представят свою продукцию.

«Все сыры, представленные в «Сырной лавке», изготовлены исключительно из натурального молока, без заменителей молочного жира, красителей, ароматизаторов и консервантов. Ассортимент широкий: Сулугуни, Брынза, Моцарелла, Фета, Буррата, Халлуми, Страчателла, Рикотта и другие», — сообщают организаторы мероприятия.

Эти сыры были признаны победителями во всевозможных конкурсах.

Кроме этого, на фестивале уфимский сыродел Владислав Ловков проведет мастер класс по изготовлению сыра Моцарелла.

Напомним, фестиваль «Молочная страна» проводится в Уфе с 2011 года. Его считают самым большим в России праздником молочной продукции.