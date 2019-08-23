Воронеж, , 14:39 — REGNUM

Вылет самолёта из турецкой Антальи в Воронеж, запланированный на 14:05 23 августа, задержан на шесть часов, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на информацию онлайн-табло аэропорта.

Рейс АК «Уральские авиалинии» из аэропорта турецкого курорта должен был вылететь в 14:05 23 августа, однако он отложен до 23:05. Также будет задержан обратный рейс: вместо 15:35 он вылетит в 21:35.

Как напоминает ИА REGNUM, утром 23 августа сообщалось о задержке и отмене нескольких десятков рейсов в московских аэропортах.

Об этом: В «Домодедово» прокомментировали задержки и отмены рейсов