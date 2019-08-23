Чебоксары, , 14:38 — REGNUM

В Чебоксарах 24 августа в рамках празднования Дня города в центре столицы будут перекрывать дороги, а работу общественного транспорта продлят до полуночи, сообщили ИА REGNUM в администрации города.

Схема ограничения движения в центре Чебоксар Cap.ru

Дороги начнут перекрываться с 8 утра. Первым под ограничение попадет участок движения по улице Константина Иванова, дамбе Чебоксарского залива, улицам Сергия Радонежского и Ярославская. Отметим, с утра на Красной площади пройдёт массовая «Зарядка со звездой», возле монумента Матери-Покровительницы — гастрономический фестиваль.

В 13:00 часов и до окончания праздничных мероприятий будут перекрыты центральные улицы города. В частности, здесь пройдет парад городской техники и заработает «Творческий бульвар».

В 20:00 часов движение транспортных средств будет ограничено по Президентскому бульвару (30-я автодорога), улицам Академика Крылова, Коммунальная Слобода, Богдана Хмельницкого. Затем ограничения коснутся Московского проспекта, улиц Калинина, Константина Иванова, Композиторов Воробьевых, Ленинградской, Президентского бульвара и дамбы Чебоксарского залива.

В мэрии отмечают, что в период ограничения движение транспортных средств будет организовано в объезд по существующей улично-дорожной сети по улицам Энгельса, Ярославской, Президентскому бульвару, улицам Гагарина, Фучика, проспекту Никольского.

Работа городского транспорта будет продлена до полуночи.