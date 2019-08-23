Санкт-Петербург, , 14:48 — REGNUM

Персонал отеля Sun Hill в турецком Бодруме, где в бассейне захлебнулась 12-летняя петербурженка Алиса А., не только не помог в ее спасении, но и обвинил мать ребенка в случившемся. Об этом заявил турист из Польши, свидетель произошедшего Томек Гручальский. Он оставил отзыв на туристическом портале Trip Advisor.

Гручальский останавливался в отеле Sun Hill на неделю с 12 по 19 августа. Он заметил, что персонал там не говорит по-английски, кухня монотонная, в «ресторане» нет кондиционера, но все эти неудобства меркнут на фоне того, что в гостинице отсутствуют какие бы то ни было меры безопасности или правила поведения у бассейна, а также спасатели.

Всё это привело к трагедии, свидетелем которой явился Гручальский 18 августа около 17:20 по местному времени: в бассейне купалась 12-летняя девочка из России, и ее руку засосало в трубу, которая качает воду на горку.

Томек Гручальский, польский турист «Ее правая рука застряла в трубе, поймав ее в ловушку под водой. Мать девочки начала отчаянно звать на помощь. К сожалению, почти никто из сотрудников отеля не отозвался. Вместе с несколькими другими гостями отеля мы пытались вытащить ребенка из воды. На нескольких языках мы призывали персонал немедленно отключить насос, потому что сила, с которой устройство всасывало воду, не позволяла руке ребенка освободиться из трубы, и, следовательно, поднять ребенка на поверхность. Несмотря на множество звонков, никто не смог найти переключатель. Казалось бы, у этого типа устройства должен быть аварийный выключатель общего пользования… Но не в этом случае. Никто из сотрудников не бросился в бассейн, чтобы помочь вытащить ребенка из воды».

Свидетелем событий оказались и другие дети, включая 8-летнюю дочь Гручальского, которая, по словам поляка, до сих пор не может прийти в себя.

Только примерно через 10 минут насос был выключен, но даже это не помогло сразу вытащить ребенка на воздух, так как ее рука окончательно застряла.

«В отсутствие помощи от обслуживающего персонала мы вместе с другими гостями, которые занимались спасением ребенка, попытались вытащить трубу из установки, чтобы поднять девочку на поверхность», — рассказывает поляк.

После нескольких рывков им удалось отломать часть трубы, ребенка достали — ее рука все еще находилась в трубке. Гости отеля приступили к реанимации. Персонал отеля продолжал игнорировать ситуацию, утверждает Гручальский.

Другой турист из Польши делал Алисе массаж сердца и искусственное дыхание, пока не приехала скорая помощь.

«Это продолжалось около 15 минут. К сожалению, мы не чувствовали пульс», — описывает Гручальский. Ребенок находился в критическом состоянии. По словам туриста, «менеджер отеля не проявил никакого интереса или сочувствия к матери девочки».

Сам Гручальский побывал в полицейском участке, чтобы дать показания, и там он встретил управляющего отеля Sun Hill, который решил придерживаться версии, что во всем виноваты родители.

Томек Гручальский, польский турист «Мы узнали от управляющего отеля, что вся вина лежит на родителях девочки, потому что они не оказали ей должного внимания. Я хотел бы напомнить вам, что не было никаких признаков того, что бассейн не предназначен для детей. Кроме того, этот насос может легко засосать и взрослого, поскольку всасывающая труба (диаметром около 25 см) никак не защищена. Она расположена рядом с горкой в главном бассейне. Любая решетка на входе в трубу могла бы предотвратить трагедию. Из информации от туристов, останавливающихся в отеле, я знаю, что отель продолжает принимать новых гостей, не сообщая туристическим агентствам об этом трагическом событии».

После этого он призвал всех, кто читает этот отзыв и планирует поездку в Турцию, отменить бронирование в этом отеле.

«Эта поездка навсегда останется в нашей памяти, к сожалению, не из-за отличного размещения, а из-за некомпетентности руководства отеля», — подчеркнул он.

Напомним, российские власти поначалу тоже не реагировали на произошедшее и не оказывали помощи петербургской семье, хотя те и обращались в консульство. Для общения с турецкими врачами у родителей не было даже переводчика.

Только благодаря тому, что мать девочки оказалась знакома с петербургским журналистом и история попала в СМИ, власти начали реагировать на ситуацию.

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Накануне медики из Петербурга прибыли в Денизли, где сейчас в госпитале находится пострадавшая Алиса. У нее пять раз останавливалось сердце, в Анталье ее возили по больницам четыре часа, потому что нигде не было нужных специалистов.

Корреспонденту ИА REGNUM 23 августа сообщили в Смольном, что на данный момент у чиновников нет новой информации, которую можно предать огласке. «Врачи работают», — подчеркнули в городском правительстве.

Для оказания помощи в Анатлью прибыли главный специалист комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, заведующий отделением Детского городского многопрофильного клинического центра высоких медицинских технологий Владимир Копылов и заведующий отделением реанимации Детской городской больницы Михаил Русак.

«Российские врачи в целом согласились с линией, избранной турецкими специалистами, а также отметили, что на данном этапе пациентка обеспечена всем необходимым техническим оборудованием и медицинскими препаратами», — сообщили 22 августа в российском посольстве в Турции.

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