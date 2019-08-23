Челябинск, , 14:13 — REGNUM

Недочёты в качестве ремонта памятника Ленину на площади Революции в Челябинске должны быть устранены подрядчиком в рамках своих гарантийных обязательств. Об этом журналистам сообщили в мэрии.

Сейчас подрядчику направлена претензия с требованием устранить недочёты, отметили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, памятник был отремонтирован в ноябре 2018 года. Однако летом 2019-го местные жители обратили внимание на то, что постамент начал разрушаться. Граждане выразили свою обеспокоенность, в том числе и в соцсетях, и приложили фотографии, которые показывают нынешнее состояние недавно отремонтированного объекта.

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