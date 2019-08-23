Москва, , 14:07 — REGNUM

В том, что число долгожителей в России, то есть тех, кто перешагнул 100-летний рубеж, значительно выросло, основная заслуга — это, конечно, то, что изменилась медицина и в первую очередь медицина пожилых, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Сейчас на качественно ином уровне находится неотложная помощь, улучшилась медицина первичного звена, изменился подход к лечению и профилактике возрастных заболеваний у пожилых и в поликлиниках и стационарах.

Присутствует целый ряд факторов, который позволяет тем гражданам, кто, во-первых, генетически предрасположен к высокой продолжительности жизни, во-вторых, ведет здоровый образ жизни, стараясь избегать вредных привычек, и, в-третьих, следит за своим здоровьем, вовремя проходя обследования и следуя рекомендациям врачей, продлить не просто продолжительность своей жизни, но и активные годы.

А активные года это, когда человек обладает необходимой подвижностью, находится в здравом уме, ведет активный социальный образ жизни и т. д.», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России выросло число долгожителей. На 1 января 2019 г. в стране насчитывалось 20 тыс. 582 граждан старше 100 лет, что почти на 17% больше, чем в 2017 году.

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