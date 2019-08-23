Владивосток, , 14:03 — REGNUM

Университетская набережная в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) будет закрыта для посещения в ближайшие выходные, 24 и 25 августа. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Ограничение доступа к любимому месту отдыха жителей Владивостока связаны с наведением чистоты и оформлением зелёных насаждений в преддверии Восточного экономического форума — 2019.

На набережной возведут павильоны, к ним будет подведено электричество. Ожидается, что все выходные на «Улице Дальнего Востока» будет работать спецтехника.

Восточный экономический форум в 2019 году пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября. В рамках мероприятия организаторы представят «Улицу Дальнего Востока», на которой регионы-участники разместят свои экспозиции в специально оборудованных павильонах.

Читайте ранее в этом сюжете: К началу ВЭФ во Владивостоке отремонтируют дороги