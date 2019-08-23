Псков, , 14:00 — REGNUM

На горе Соколиха под Псковом 24 августа состоится второй астрономический форум «АстроПсков». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, автором идеи проведения подобных форумом выступил псковский школьник Кирилл Крипайтис.

Первый астрономический форум состоялся в Пскове в июле 2018 года.

В программе форума — астролекторий с выступлениями экспертов об авиации и космонавтике, фотостудия для желающих обучиться первичным навыками астрофотографии, а также выставка лучших работ псковских астрофотографов.

Пыталовский Народный музей космонавтики подготовил выставку, посвящённую отечественному орбитальному кораблю-ракетоплану «Буран», а выпускники физико-математического факультета ПсковГУ — специализированное тематическое научное шоу.

Вечером участники форума смогут с помощью телескопов различных строений и модификаций понаблюдать за звёздным небом, Луной и Юпитером.