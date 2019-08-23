Ташкент, , 13:56 — REGNUM

Сената Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана в ходе пленарного заседания 23 августа принял закон «О защите женщин от притеснения и насилия», сообщает Кун.уз.

Согласно закону, сведения о жертвах притеснения и насилия, а также о лицах, совершивших насилие либо склонных к совершению насилия, вносятся в единую электронную базу данных Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике.

Основанием для внесения в базу является обращение жертвы притеснения и насилия, сообщения физических или юридических лиц, непосредственное обнаружение работниками уполномоченных органов и организаций фактов совершения притеснения или насилия либо попытки их совершения, материалы, поступившие из государственных органов и других организаций.

Уполномоченные органы и организации, осуществляющие защиту женщин от притеснения и насилия, в случае выявления таких фактов, обязаны незамедлительно сообщать об этом в соответствующие органы внутренних дел, а те, в свою очередь, обязаны предпринять неотложные индивидуальные меры по пресечению и предупреждению данных действий.

Уполномоченные органы и организации, осуществляющие защиту от притеснения и насилия, могут создавать специальные центры по оказанию жертвам притеснения и насилия экономической, правовой, социальной, психологической, медицинской и иной помощи.

По требованию жертвы притеснения и насилия, ей могут предоставить убежище, жертва размещается в специальном центра на добровольной основе сроком до 30 дней. По истечении срока размещения в специальном центре, при наличии угрозы жертве притеснения и насилия, администрация специального центра обязана сообщить об этом правоохранительным органам.

Расходы, связанные с оказанием помощи жертвам притеснения и насилия, могут быть взысканы с лица, признанного виновным в совершении притеснения и насилия.

Все персональные данные, ставшие известными лицам, оказавшим помощь жертве притеснения и насилия, охраняются законодательством о персональных данных.

В Узбекистане нередки случаи насилия в отношение женщин, особенно в семье, однако жертвы насилия в большинстве случаев об этом умалчивают.