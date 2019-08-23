Севастополь, 23 августа 2019, 13:55 — REGNUM
Севастопольские онкобольные должны получить возможность проходить обследования и получать лечение в установленные сроки. Об этом 23 августа на совещании Общественного совета при департаменте здравоохранения Севастополя заявила замдиректора департамента Екатерина Кормачёва.
Как сообщало ИА REGNUM, к концу 2020-го года в Севастополе планирую открыть первый центр амбулаторной онкологической помощи.
Об этом: В Севастополе откроют онкологические амбулатории
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