Севастополь, , 13:55 — REGNUM

Севастопольские онкобольные должны получить возможность проходить обследования и получать лечение в установленные сроки. Об этом 23 августа на совещании Общественного совета при департаменте здравоохранения Севастополя заявила замдиректора департамента Екатерина Кормачёва.

«Онкологическая помощь — одно из приоритетных направлений нашей работы. Борьба с онкозаболеваниями входит в национальный проект «Здравоохранение», согласно которому в Севастополе ведётся обновление материально-технической базы, создание центров амбулаторной поликлинической помощи. Одна из наших задач — создание наиболее эффективной маршрутизации пациентов — чтобы у пациентов была возможность проходить обследования и получать лечение в установленные территориальной программой сроки», — сказала Кормачёва.

Как сообщало ИА REGNUM, к концу 2020-го года в Севастополе планирую открыть первый центр амбулаторной онкологической помощи.

Об этом: В Севастополе откроют онкологические амбулатории

Читайте ранее в этом сюжете: Врачам-онкологам пообещали миллион рублей за работу в Севастополе