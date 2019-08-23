Липецк, , 13:55 — REGNUM

В Липецке концерт в честь Дня Государственного флага Российской Федерации, который прошёл на Соборной площади 22 августа, собрал семь тысяч человек. Как сообщила пресс-служба областной администрации, праздничное представление было организовано в рамках Дней Москвы в Липецкой области.

Собравшихся на главной площади областного центра липчан и гостей Липецка приветствовали врио главы региона Игорь Артамонов и руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.

«Очень символично, что Дни Москвы открываются в Липецкой области именно сегодня. После пятилетнего перерыва наши столичные друзья вновь у нас в гостях, и мы вместе отмечаем один из главных государственных праздников России. С представителями делегации Москвы мы также обсуждаем перспективы нашего сотрудничества в медицине, образовании, спорте, культуре и других сферах. А на этом концерте сегодня выступят прекрасные артисты, которые порадуют зрителей своим мастерством. С праздником, дорогие друзья!», — сказал Игорь Артамонов.

Перед началом концерта за победу в конкурсе «Моя Москва», который проводил столичный Департамент национальной политики и межрегиональных связей, награды на сцене были вручены 15 липчанам. Главный приз — туристические путевки в Москву на двоих.

На площади выступили группы «Пицца», «Кватро», театр танца «Гжель», солистка Большого театра Ксения Дежнева, заслуженный артист России Феликс Царикати, финалистка проекта «Голос» Тина Кузнецова и народная артистка России Лариса Долина.