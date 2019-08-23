Самара, , 14:03 — REGNUM

Депутата Советского внутригородского района Самары по требованию прокуратуры лишили мандата за сокрытие своих доходов в 2018 году. Об этом 22 августа сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По словам правоохранителей, один депутат отказался предоставлять декларацию о своих доходах и имуществе за 2018 год. Это является грубым нарушением законов РФ о противодействии коррупции и принципов организации местного самоуправления.

«В связи с этим прокурором Советского района г. Самары в адрес представительного органа муниципалитета внесено соответствующее представление с требованием устранить нарушение», — сообщает пресс-служба ведомства.

В результате было принято решение о досрочном прекращении полномочий данного народного избранника.