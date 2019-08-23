Владикавказ, , 13:52 — REGNUM

В Северной Осетии возбуждено уголовное дело, главным фигурантом которого является проректор Северо-Осетинской государственной медицинской академии Алан Цховребов. Мера пресечения в отношении него пока не избрана, сообщает ГТРК Алания.

Источник в СКР сообщил, что проректор проходит по статье о взяточничестве. Размер незаконного вознаграждения, которое он получил, составляет 200 тыс. рублей. За что Цховребов взял эти деньги, не уточняется.

Между тем официального сообщения о предъявлении обвинения проректору медакадемии на сайте МВД и СКР пока нет. Как сообщало ИА REGNUM, Алана Цховребова задержали 2 августа 2019 года. В пресс-службе министерства внутренних дел по Северной Осетии сообщили, что оперативно-следственные мероприятия продолжаются совместно с УФСБ по республике.