Севастополь, , 13:46 — REGNUM

Иногородним врачам-онкологам, приехавшим на работу в Севастополь, будут выплачивать один миллион рублей. Об этом 23 августа журналистам сообщил главврач городского онкодиспансера Василий Ощепков.

«Помимо этого у нас внедряются программы непрерывного образования медработников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. Разрабатываются методы стимулирования врачей и средних медицинских работников за каждый выявленный случай злокачественного новообразования на ранней стадии. Такие стимулирующие меры должны повысить укомплектованность кадров», — отметил главврач.

По его словам, также для молодых медиков предусмотрены региональные надбавки и выплаты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель онкодиспансера Севастополя Василий Ощепков констатировал кадровый голод не только в сфере детской онкологии, но и в целом острую нехватку специалистов. По его словам, необходимо более 20 врачей.

Об этом: «В Севастополе острая нехватка специалистов», — главврач онкодиспансера

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