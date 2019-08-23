Севастополь, 23 августа 2019, 13:46 — REGNUM
Иногородним врачам-онкологам, приехавшим на работу в Севастополь, будут выплачивать один миллион рублей. Об этом 23 августа журналистам сообщил главврач городского онкодиспансера Василий Ощепков.
По его словам, также для молодых медиков предусмотрены региональные надбавки и выплаты.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель онкодиспансера Севастополя Василий Ощепков констатировал кадровый голод не только в сфере детской онкологии, но и в целом острую нехватку специалистов. По его словам, необходимо более 20 врачей.
Об этом: «В Севастополе острая нехватка специалистов», — главврач онкодиспансера
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