Махачкала, , 13:47 — REGNUM

Власти Дагестана разрабатывают программу модернизации системы отдыха и оздоровления детей и молодежи. Она предполагает строительство новых лагерей и реконструкцию лагерей с устаревшей инфраструктурой. Об этом на совещании работников образования республики заявила вице-премьер — министр образования и науки Дагестана Уммупазиль Омарова, сообщили ИА REGNUM 23 августа в пресс-службе главы и правительства региона.

«Мы понимаем, что в вопросах организации отдыха детей существуют серьезные инфраструктурные проблемы — это, прежде всего, физически и морально устаревшая материально-техническая база лагерей. Для решения этих проблем министерством уже разрабатывается долгосрочная государственная программа модернизации и развития системы отдыха и оздоровления детей и молодежи, в которой будет предусмотрено строительство и реконструкция учреждений отдыха и оздоровления детей», — сказала Омарова.

По словам министра, особое внимание будет уделяться обеспечению доступности лагерей для детей с ограниченными возможностями здоровья.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году на организацию летней оздоровительной кампании в Дагестане из бюджета республики было выделено 227 млн рублей. В загородных лагерях и лагерях дневного пребывания этим летом смогли отдохнуть более 18 тыс. детей и подростков.

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