Екатеринбург, , 13:45 — REGNUM

В Свердловской области дали на 8% больше консультаций по защите прав потребителей в первом полугодии 2019 года, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

Специалисты консультационных центров провели более 9 тысяч 700 консультаций свердловчан.

Почти половина вопросов (45%) касалась продажи непродовольственных товаров, 13% — темы ЖКХ, 11% — финансовых услуг, 5% — бытовых услуг, 5% — продовольственных товаров и услуг общепита, ещё 5% — медицинских, транспортных, туристских и образовательных услуг, 3% — услуг связи, 13% — остальных вопросов.

Напомним, в Екатеринбургском муниципальном центре защиты фиксируют, что самой проблемным вопросом для горожан является тема ЖКХ. По ней обратились 528 жителя в 2018 году.

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