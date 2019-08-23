Севастополь, , 13:38 — REGNUM

К концу 2020 года в Севастополе откроют первый центр амбулаторной онкологической помощи. Об этом 23 августа журналистам сообщил главврач городского онкодиспансера Василий Ощепков. По его словам, в последующем их планируется ещё два.

«Главная наша задача — организовать онкологическую помощь в первичном звене. В перспективе в каждой поликлинике должны быть онкологи, которые будут оказывать первичную помощь, работать с пациентами, имеющими подозрение на рак, проводить углубленную диагностику и химиотерапию, которая не требует госпитализации. Это снимет часть нагрузки с онкологов стационара, позволив им направить все свои силы на пациентов, которых лечат в диспансере», — отметил Ощепков.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным департамента здравоохранения города, более 10 тысяч севастопольцев живут со злокачественными новообразованиями, из них 71 ребенок.

Об этом: Более десяти тысяч севастопольцев страдают от онкологии