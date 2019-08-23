Севастополь, 23 августа 2019, 13:38 — REGNUM
К концу 2020 года в Севастополе откроют первый центр амбулаторной онкологической помощи. Об этом 23 августа журналистам сообщил главврач городского онкодиспансера Василий Ощепков. По его словам, в последующем их планируется ещё два.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным департамента здравоохранения города, более 10 тысяч севастопольцев живут со злокачественными новообразованиями, из них 71 ребенок.
Об этом: Более десяти тысяч севастопольцев страдают от онкологии