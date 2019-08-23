Нью-Дели, , 15:56 — REGNUM

Индийская организация космических исследований заявила, что космический корабль «Чандраян-2» успешно совершил второй маневр на орбите Луны. Национальное космическое агентство также подтвердило, что посадочный модуль «Викрам», доставляющий 27-килограммовый луноход «Прагъян», приземлится на лунную поверхность согласно графику, 7 сентября.

Продолжительность этого маневра, осуществленного с помощью бортовой двигательной установки, составила 1228 секунд.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», 21 августа лунная миссия Индии «Чандраян-2» в 9:02 по местному времени (6:32 мск) успешно вышла на орбиту естественного спутника Земли.

Автоматическая лунная станция «Чандраян-2» совершит еще три маневра — 28, 30 августа и 1 сентября. Их целью является вывод космической станции на более низкую орбиту.