Нью-Дели, , 14:49 — REGNUM

Правительство индийского штата Телингана подписало меморандум о взаимопонимании c компанией Google с целью продвижения контента в интернете на языке телугу.

Инструментом для данного продвижения является платформа Navlekha, которая способна оцифровать и перевести любой контент на язык телугу, распространенный в штатах Телингана и Андхра-Прадеш. Благодаря этому, жителям этих штатов будет проще получить доступ ко всей информации и услугам на правительственных сайтах.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», официальный представитель правительства штата Джайеш Ранджан отметил, что соглашение также позволит жителям использовать карты Google на местном языке.

Стоит отметить, что платформа Navlekha была разработана специально для индийской аудитории в 2018 году.