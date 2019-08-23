Нью-Дели, , 16:28 — REGNUM

Министр здравоохранения Индии Харш Вардхан заявил журналистам, что национальная программа «Аюшман Бхарат», в рамках которой жителям страны предоставляется бесплатное лечение, помогла более чем 3,9 миллиона человек.

По его словам, благодаря этой системе, всего граждане Индии сэкономили на лечении 120 миллиардов рупий (1,67 миллиард долларов).

По информации индийского новостного агентства «Джагран», одна из самых больших в мире государственных систем здравоохранения была запущена правительством Нарендры Моди 23 сентября 2018 года. По случаю годовщины запуска программы, министерство планирует организовать ряд мероприятий по повышению осведомленности проблемами здравоохранения среди населения страны.

Харш Вардхан подчеркнул необходимость распространения программы на всю страну, а также призвал штаты обеспечивать «бесперебойное медицинское обслуживание даже в отдаленных уголках страны». По мнению министра, преимуществом данной системы является нулевая терпимость к коррупции и мошенничеству, а также полная конфиденциальность информации о бенефициарах.

Стоит также отметить, что накануне данного заявления правительство Индии запустило электронный ресурс, на котором можно оставлять жалобы, касающиеся данной системы.