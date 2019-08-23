Ростов-на-Дону, , 13:52 — REGNUM

Очередной «День стерилизации», в течение которого операции животным будут проводиться на треть дешевле обычной стоимости, пройдет в Ростовской области, 23 августа сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ежегодная акция пройдет 29 августа в лечебных подразделениях Ростовской областной и Ростовской городской станций по борьбе с болезнями животных.

Главная цель акции, по словам организаторов, «привить людям осознанное отношение к своим питомцам, а не сделать наибольшее количество операций».

Напомним, что «Дни стерилизации» в Ростовской области проходят с 2018 года. В 2019 году в рамках акции врачи прооперировали более 300 животных.