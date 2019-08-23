Майкоп, 23 августа 2019, 13:27 — REGNUM
Межрегиональный слёт талантливой молодежи «Фишт — 2019» открылся в Адыгее — старт мероприятию дал глава Республики Мурат Кумпилов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе глава РА 23 августа. В слёте участвуют более 300 человек — жители всех районов Республики Адыгея, но и молодёжные делегации из Краснодарского края, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии.
Утром в пятницу, 23 августа, участники слёта отправились в 10-километровый пеший переход по маршруту Яворовая поляна — приют Фишт. Именно там состоятся основные мероприятия слёта. Весь маршрут вместе с его участниками пройдёт глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
В рамках форума запланировано проведение эколого-просветительских мероприятий с участием руководства и научных сотрудников Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х.Г. Шапошникова, представителей Русского географического общества. Участникам расскажут о мегалитических памятниках Северо-Западного Кавказа, других археологических объектах, будут обсуждаться вопросы сохранения культурного наследия. Также состоится встреча с главой Республики, которые ответит на вопросы участников.
В 2018 году на слёте «Фишт» глава Адыгеи дал старт новому волонтерскому движению «Сохраним корни». В этом году к движению смогут присоединиться молодые люди и из соседних регионов.