Исламабад, , 16:34 — REGNUM

Из-за разлива реки Сатледж в пакистанской провинции Панджаб местные власти начали срочную эвакуацию тысяч деревенских жителей.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, сброс воды с Ладакхской дамбы и Дамбы Алчи в Индии создал угрозу катастрофического наводнения в нескольких районах пакистанского Панджаба. Разлив реки продолжается уже третий день, и лишь недавно Индия направила официальное предупреждение о сбросе на дамбах. Многие сельскохозяйственные поля уже были затоплены, спасателям и военным удалось эвакуировать в специальные лагеря более 1000 человек.

Напомним, что действия Индии в Национальной службе по борьбе со стихийными бедствиями Пакистана назвали «нарушением Соглашения о водах реки Инд» 1960 года.