Нью-Дели, , 16:15 — REGNUM

22 августа ВВС Индии сообщили, что командир авиационного крыла Абхинандан Вардхаман, сбитый над Кашмиром 27 февраля, вернулся в строй.

По сообщению индийского информационного агентства Джагран, 36-летний пилот Абхинандан Вардхаман три месяца назад завершил курс лечения в госпитале ВВС в Бангалоре (штат Карнатака) и теперь вернулся в строй одной из авиационных частей в штате Раджастхан и снова совершает полеты на МиГ-21. Как отмечает агентство, пилот был серьезно ранен в момент катапультирования из сбитого истребителя МиГ-21. Кроме того, после освобождения из пакистанского плена Абхинандан Вардхаман был допрошен представителями индийских спецслужб.

Сбитый в небе над Кашмиром 27 февраля пилот стал национальным героем Индии: ему приписывают якобы сбитый пакистанский истребитель F-16. Колоритный образ Вардхамана неоднократно использовался в рекламе.