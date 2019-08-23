Исламабад, , 13:21 — REGNUM

В Пакистане начала действовать первая в стране сеть 5G, скорость передачи информации в которой в 100 раз превышает скорость 4G.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, мобильный оператор ZONG объявил об успешном испытании сети 5G. Сеть 5G компании ZONG стала первой сетью 5G, действующей в Южной Азии. Как отмечает пакистанский телеканал, появление 5G запустит настоящую «информационную революцию» в стране.

Примечательно, что пакистанский оператор ZONG является дочерней компанией китайского государственного мобильного оператора China Mobile. ZONG, базирующийся в Исламабаде — это один из крупнейших операторов Пакистана, как по охвату, так и по прибыли.