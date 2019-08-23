Нью-Дели, , 16:32 — REGNUM

К 2100 году Индия может потерять 10% от нынешнего объема ВВП из-за глобального потепления, если не будут приняты надлежащие меры. Так считают ученые из Кембриджского университета в Великобритании.

По сообщению индийского информационного агентства Джагран, британские ученые пришли к заключению, что Индия окажется среди тех стран, по которым глобальные климатические изменения нанесут самый сильный удар. Экономические последствия глобального потепления скажутся на всех слоях населения, в том числе и на самых обеспеченных индийцах. По мнению британских ученых, ключом к спасению от негативного воздействия таких изменений является точное соблюдение Индией всех обязательств по Парижскому соглашению 2015 года.

Напомним, что Индия вместе с Францией стала инициатором создания Международного альянса солнечной энергии, главная цель которого — развитие альтернативных источников энергии.