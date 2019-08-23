Анкара, , 17:01 — REGNUM

Министр внутренних дел Турецкой Республики Сулейман Сойлу заявил: «Количество задержанных в Турции нелегальных мигрантов: в 2017 году — 175 тыс., в 2018 — 268 тыс., в 2019 году, по самым свежим данным, — 211 тыс. человек. К концу года, можно представить, эта цифра будет в районе 305 тыс. человек».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Сулейман Сойлу отметил: «Наши восточные границы в провинциях Агры, Ыгдыр и Ван непрерывно пересекают нелегальные мигранты из Афганистана и Пакистана. В 2018 году мы задержали более 100 тыс. афганских мигрантов. В 2019 году мы уже депортировали 32 тыс. афганцев. В прошлом году мы депортировали 56 тыс. пакистанцев, в 2019 году — уже 52 тыс.»

Министр добавил: «По наиболее актуальным данным, общее количество сирийцев, получивших в Турции временное убежище, достигает 3,649 млн человек. При этом на родину вернулось 347 тыс. человек, а общее количество иностранцев, получивших в Турции вид на жительство — примерно 1 млн человек».