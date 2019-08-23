Пермь, , 13:14 — REGNUM

В Пермском крае из приемной семьи сбежала девочка. Причиной стали побои. Сейчас ребенок в реабилитационном центре. Такая информация от матери подростка поступила Уполномоченному по правам человека Светлане Денисовой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе детского омбудсмена.

В СУ СКР по региону заявили, что по факту проводится проверка, после чего следователи примут процессуальное решение.

Проверки последовали и со стороны полиции, а также отдела опеки и попечительства минсоцразвития. Девочка категорически отказывается возвращаться к опекунам. Договор с семьёй об опекунстве прекращен. Решается вопрос дальнейшего жизнеустройства ребенка. Известно, что у девочки есть брат, а мать ограничена в родительских правах. Но именно она забила тревогу и обратилась к омбудсмену, поскольку продолжает следить за судьбой дочери.