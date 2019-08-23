Махачкала, , 13:16 — REGNUM

Впервые за много лет в Дагестане разработаны и изданы 36 наименований учебных пособий по шести родным языкам для начальных классов. Все книги уже направлены в школы республики. Об этом во время совещания работников образования региона заявила вице-премьер — министр образования и науки Дагестана Уммупазиль Омарова, сообщили ИА REGNUM 23 августа в пресс-службе главы и правительства субъекта.

Министр также напомнила, что в начале 2019 года для дагестанских школ за счет средств федерального и республиканского бюджетов было закуплено 2 млн 240 тыс. учебников. В их числе 156 тыс. пособий на восьми национальных языках.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года правительство РФ выделило Дагестану из федерального бюджета на приобретение учебников 607 млн рублей. Ещё 220 млн удалось направить из республиканской казны.

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