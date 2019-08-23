Анкара, , 13:09 — REGNUM

Прокуратура турецкой провинции Ван выпустила два заявления, в которых потребовала приговорить отстраненную от должности мэра Вана за связь с боевиками Рабочей партии Курдистана Бедию Озгёкче Эртан к 15 годам тюремного заключения.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, прокуратура лишила Эртан должностной неприкосновенности и провела расследования на предмет речей и заявлений, произнесенных ею на различных собраниях и митингах. Согласно первичной юридической квалификации, бывшая мэр обвиняется по составам «осуществление пропаганды террористической организации», «нарушение закона No. 2911 о митингах и собраниях», «прославление преступлений и преступников».

Состав «пропаганды террористической организации» составили слова обвиняемой «Курдистан станет могилой для фашизма», произнесенные ею 17 ноября 2016 года на митинге в поддержку бывшего мэра Бекира Кайа, в отношении которого было возбуждено расследование по «террористическому» составу. Прокуратура требует признания заявлений обвиняемой вышедшими за рамки свободы слова и квалифицировать их по соответствующей статье Уголовного кодекса. Также известно о том, что при непосредственном участии Эртан раненные в столкновениях c силами безопасности Турции боевики Рабочей партии Курдистана получали медицинскую помощь в больницах города.