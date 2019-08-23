Анкара, , 14:51 — REGNUM

Глава турецкого общества TESK Бендеви Паландёкен заявил, что необходимо самым серьезным образом бороться с переводом в стране продуктов питания, и пояснил: «В соответствии с исследованиями, в среднем за год у нас выбрасывают продукты питания общей стоимостью 36 млрд долларов».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Бендеви Паландёкен отметил: «Каждый год в нашей стране просто выбрасывается 1,7 млрд батонов хлеба и более 18 млн тонн фруктов. Вместе с выброшенной едой на свалку отправляется наш хлеб, наши деньги, энергия, национальное богатство. Переводом продуктов занимаются, наряду с самими гражданами, и рестораны, кафе, закусочные, столовые госучреждений и отели, таким образом, пустой расход еды достигает устрашающих масштабов».

Бендеви Паландёкен подчеркнул, что на деньги, сэкономленные при решении проблемы перевода продуктов, можно сделать много полезного, например, построить школы, больницы, мосты и дороги.