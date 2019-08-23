Мадрид, , 16:09 — REGNUM

Министерство Здравоохранения Испании активировало системы оповещения и обратилось к Всемирной организации здравоохранения в связи с возможными случаями листериоза в других странах. Об этом сообщает испанское новостное издание El País.

Министерство Здравоохранения Испании опасается, что некоторые туристы могли быть заражены листериозом в результате потребления мяса марки La Mechá и призывает ВОЗ предпринять все необходимые меры предосторожности в связи с распространением инфекции. Представители Организации Здравоохранения в свою очередь заявили о своей осведомленности проблемой и сотрудничестве с властями Испании.

Число пострадавших от вспышки инфекции листериоза в Испании возросло до 150 человек, еще у 529 человек появились симптомы инфекции.