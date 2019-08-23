Сеул, , 15:44 — REGNUM

Зарплаты работников финансового сектора в Южной Корее стремительно растут, несмотря на структурные экономические проблемы. В среднем, финансисты зарабатывают около 7100 долларов в месяц, сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо» со ссылкой на бухгалтерскую отчётность крупнейших банков страны.

За последние полгода зарплаты выросли на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, в то время как ВВП страны вырос лишь на 2% за тот же период. Больше всего получают работники Citibank — 8 тысяч долларов в месяц, примерно столько же платят в KEB Hana. За ними следует KB Kookmin с 7,2 тысячами долларов, Standard Chartered с 6,6 тысячами, а замыкают пятерку лидеров Shinhan и Woori с 6,5 тысячами долларов. Примечательно, что KB Kookmin и KEB Hana подняли зарплаты за последние шесть месяцев сразу на 26,7%. Всего, по оценкам аналитиков, в банковской системе Южной Корее работают 67 780 человек, за исключением государственных органов.