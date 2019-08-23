Сеул, , 13:01 — REGNUM

Разница в доходах южнокорейцев растёт с каждым годом и уже достигла рекордного уровня за последнее десятилетие. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на данные Статистической службы.

Негативная динамика наблюдается, несмотря на усилия правительства по поддержке беднейших слоёв населения. В среднем, доход домохозяйства составил 3900 долларов в месяц — на 3,8% больше, чем годом ранее. В то же время, 20% беднейших семей зарабатывают лишь 1100 долларов в месяц, а 20% самых богатых — в 5,3 раза больше. Этот показатель стал самым высоким с 2003 года, когда впервые начался сбор таких данных. Рост разницы в доходах ведёт к увеличению напряженности в обществе и является одним из самых опасных факторов дестабилизации, предупреждают социологи.

При этом в прошлом году правительство Республики Корея повысило МРОТ сразу на 16,4% до 6 долларов в час, что, впрочем, привело к росту безработицы, массовым сокращениям и убыткам бизнеса. В 2020 году МРОТ установлен на уровне уже 7,19 долларов в час.