Ташкент, , 12:55 — REGNUM

Комиссия по внешней миграции во главе с премьер-министром республики Абдуллой Ариповым создана в Узбекистане. Об этом говорится в указе президента республики «О мерах по дальнейшему усилению гарантий защиты граждан Узбекистана, осуществляющих временную трудовую деятельность за рубежом, и членов их семьи», опубликованном в национальной базе данных законодательства республики.

Новый орган будет координировать деятельность профильных ведомств в вопросах организации трудовой миграции, эффективной защиты прав и интересов мигрантов, а также оказания им материальной помощи при трудоустройстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках вышеуказанного документа семьям трудовых мигрантов в Узбекистане планируют выделить 3462 квартиры. Указ также предусматривает выделение льготного кредита на расходы, связанные с трудоустройством.

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